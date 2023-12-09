نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 73 شاملًا الدعم الإضافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بشرى ارة لمستفيدي حساب المواطن، بعدما بدأ حساب المواطن قبل قليل في إيداع الدعم المخصص للمستفيدين من الدفعة 73 استحقاق شهر ديسمبر شاملًا الدعم الإضافي، وفق التوجيه الملكي الكريم.

ونوه حساب المواطن في منشور عبر موقع إكس، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد العاشر من ديسمبر.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كان قد وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة 3 شهور وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

بدء صرف استحقاق شهر ديسمبر من الدفعة 73..حساب المواطن

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

بدء صرف استحقاق شهر ديسمبر من الدفعة 73..حساب المواطن

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

حساب المواطن هو برنامج تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى دعم المواطنين المحتاجين من خلال تقديم دعم مالي شهري. للتأهل للحصول على دعم حساب المواطن، يجب توفر عدد من الشروط والمعايير التي تحددها الجهة المسؤولة عن البرنامج. وفيما يلي بعض الشروط العامة للأهلية في حساب المواطن:

1. الجنسية: يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا.

2. العمر: يجب أن يكون المتقدم بالغًا (18 سنة فما فوق)، أو أن يكون لديه ولي أمر مسؤول عنه في حال كان دون سن البلوغ.

3. الإقامة: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

4. الدخل: يتم تحديد الأهلية بناءً على الدخل والوضع الاقتصادي للأسرة. يتم تقييم الدخل بناءً على معايير محددة، مثل الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وتكوينها.

5. عدم الاستحقاق للدعم من جهات أخرى: يجب أن لا يكون المتقدم مستفيدًا من دعم مالي من جهات أخرى، مثل التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي.

يجب ملاحظة أن هذه الشروط قد تتغير على مر الوقت وفقًا لسياسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. لذا، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن أو الاتصال بالجهة المسؤولة للحصول على أحدث المعلومات والتفاصيل المحدثة.