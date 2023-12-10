انت الأن تتابع خبر مستقبلك الواعد.. خطوات سند محمد بن سلمان لتسجيل العاطلين والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة العربية السعودية، أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله برنامج سند محمد بن سلمان لتوفير الدعم المادي والفرص الوظيفية الحقيقية للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل، ومن أجل الاستفادة من هذا البرنامج الذي يعد واحدًا من أهم المشاريع الخيرية في المملكة، يجب على المواطنين الراغبين التسجيل فيه اتباع الخطوات التالية بعناية.

1. زيارة بوابة سند: قم بزيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج سند محمد بن سلمان عن طريق الانتقال إلى الموقع الرسمي.

2. إنشاء حساب جديد: قم بالنقر على خانة "إنشاء حساب جديد" المتاحة عبر نفاذ البوابة.

3. تقديم المعلومات الشخصية: قم بإدخال المعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال ورقم الحساب البنكي المرتبط بك.

4. إدخال رمز التحقق: اكتب الرمز التحقق الذي تم إرساله إليك عبر رسالة نصية، ثم أدخله في المكان المخصص.

5. تأكيد التسجيل: قم بالنقر على زر "تسجيل الطلب" لإرسال طلب التسجيل الخاص بك.

6. إتمام الدورة التدريبية: ستحتاج إلى إتمام دورة تدريبية تتعلق بالوعي المالي المقدمة من البرنامج، واتبع التعليمات لإتمام الدورة بنجاح.

7. تقديم الوثائق: قم بتحميل وإرفاق الوثائق المطلوبة من قبل البرنامج، والتي قد تتضمن وثائق تثبت هويتك ووثائق بنكية وأي وثائق أخرى مطلوبة.

8. الموافقة على الشروط: تأكد من قراءة وفهم شروط وضوابط برنامج سند محمد بن سلمان، وقم بالموافقة عليها قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

9. إرسال الطلب: بعد التأكد من أن جميع المعلومات صحيحة والوثائق مرفقة، انقر على زر "إرسال الطلب" لإرسالطلب التسجيل الخاص بك.

10. متابعة حالة الطلب: بعد إرسال طلب التسجيل، يمكنك متابعة حالته عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك على بوابة سند، وستتلقى تحديثات بشأن حالة الطلب وأي خطوات إضافية قد تحتاج إلى اتخاذها.

11. استفد من الفرص الوظيفية والتدريب: عندما يتم قبول طلبك والموافقة عليه، ستتاح لك الفرصة للاستفادة من الدعم المادي والفرص الوظيفية والتدريب المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان، وقم بمتابعة الفرص المتاحة وتقديم طلباتك وفقًا للإرشادات المقدمة.

من المهم أن تتذكر أن هذه الخطوات هي للإشارة فقط وقد يختلف الإجراء الفعلي قليلًا حسب تحديثات البرنامج، ولذا، يوصى بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج سند محمد بن سلمان والاطلاع على التعليمات والإرشادات الأحدث المقدمة هناك.