انت الان تتابع خبر عاجل : قرار كارثي على حاملين هذا النوع من تاشيرة الدخول الى المملكة.. سحب الفيزا وترحيل فوري والسبب لا يصدق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية على الإبلاغ عن الأشخاص المخالفين في المملكة، كما حذرت الداخلية من التستر على أحد من المواطنين والمقيمين وهو مخالف وفي حالة كشف هذا الأمر ستدفع غرامة كبيرة نتيجة التستر أو السجن أو الإبعاد خارج المملكة تماما، فلذلك يجب على كل شخص أن يعرف القوانين وعدم مخالفتها، وكانت نتائج الحملات التي قامت بها وزارة الداخلية مفاجأة، ولذلك أشارت الداخلية أنها سوف توسع حملاتها على مدى أكبر.



تحذير من الداخلية السعودية

كثفت وزارة الداخلية السعودية حملاتها من أجل القيام بضبط الشخص المخالف والذي يتسبب في اضطراب أمن المملكة السعودية، فلذلك يجب الحذر لكي لا يتم ترحيلك خارج المملكة إذا كنت شخص مقيم هناك أو أن يتم سجنك في حالة إن كانت جنسيتك أجنبية.

حيث أوضح البيان الصادر من الداخلية السعودية، عن ضبط 17 ألف و 257 مخالف من بينهم 11 ألفا و183 مخالف لنظام الإقامة في السعودية، وذلك وفقاً للجهود المقدمة من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ويتم تكثيف الحملات بشكل أكبر وأسرع لضبط كل المخالفين .

وإذا كنت من المتسترين على أي شخص مخالف لنظام الإقامة أو الأشخاص الذين يعرضون أمن الحدود لخطر، فتم تحديد تحذير لهم من قبل وزارة الداخلية السعودية وهذه هي الفئات المعرضة للخطر والحصول على العقوبات:

الأشخاص الذين يتسترون على من يخالف القانون بأي شكل من الأشكال .

الأشخاص الذين سهلوا دخول المخالفين لأمن الحدود بطرق غير شرعية تماما .

الأشخاص الذين ساهموا في نقل المخالفين داخل المملكة بعدد من الطرق المجهولة وغير الشرعية .

الأشخاص الذين يوفرون السكن لمن يخالف نظام المملكة.

الأشخاص المساعدين للمخالفين بأي شكل وتقديم أوجه المساعدة المختلفة، يعتبرون مخالفين للنظام .

وتتمثل العقوبة المحددة من قبل وزارة الداخلية السعودية على هذه الفئات المخالفة كالآتي:

عقوبة السجن ١٥ سنة لمن خالف القانون أو تستر على شخص مخالف .

غرامة مالية كبيرة تصل إلى مليون ريال سعودي لمن يتسبب في تهديد أمن المملكة.

مصادرة كافة وسائل النقل والسكن الخاصة بالشخص المخالف .

غرامة مالية كبيرة تصل إلى مليون ريال سعودي لمن يتسبب في تهديد أمن المملكة.

عقوبة السجن ١٥ سنة لمن خالف القانون أو تستر على شخص مخالف .

مصادرة كافة وسائل النقل والسكن الخاصة بالشخص المخالف .

الإبعاد أو الترحيل بعيدا عن المملكة العربية السعودية في حالة إن من مقيم ومارست أفعال تخل بنظام الدولة .



كم المدة المسموح بها بعد انتهاء الاقامة؟

يمكنك الانتظار ٣ أيام فقط لا غير بدون تجديد الإقامة عند انتهائها، وتستطيع التجديد قبل الانتهاء بحوالي ٣ شهور لكي لا تدفع غرامة أو أن يتم ترحيلك من المملكة.

هل يمكن تجديد الاقامة والاسرة خارج المملكة؟

ماذا يحدث اذا لم تجدد الاقامة؟

إذا انتهت المدة المحددة لتجديد الإقامة ولم تحددها سوف تقوم السلطات السعودية بوقف سجلاتك على الحاسب الآلي وفرض غرامة مالية للتأخير ومن الممكن ترحيلك خارج المملكة.