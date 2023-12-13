نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حذف راتب الزوجة من حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثر تساوؤلات المواطنين بشأن حساب المواطن، حيث يستفيد منه الملايين بأنحاء المملكة العربية السعودية، ويعتبر راتب الزوجة من أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في حساب المواطن وفي حال طرأ أي تغيير عليه لا بد من تحديث البيانات.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، كيفية حذف راتب الزوجة من حساب المواطن، حيث يعد راتب الزوجة من أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في حساب المواطن.

حذف راتب الزوجة من حساب المواطن

وتلقت خدمة المستفيدين سؤالًا من أحد المتابعين عبر منصة إكس يسأل فيه عن طريقة حذف راتب الزوجة بعد تعطلها عن العمل، ورد عليه بالقول إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يجب عليك ما يلي:

تعديل الحالة الوظيفية أولًا من أيقونة تفاصيل الطلب، بيانات التابعين.

تغيير الحالة إلى لا يوجد وظيفة ومن ثم حفظ البيانات

الانتقال إلى أيقونة الإفصاح عن الدخل وحذف الدخل المسجل للتابع.

الضغط على حفظ.

إيداع حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع أول أمس الأحد 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل للبرنامج عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 185 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1481 ريالًا.

ضوابط جديدة في حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

إقرأ أيضا: شروط الأهلية بحساب المواطن لا تشمل السجين