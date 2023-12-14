انت الان تتابع خبر بشكل رسمي.. وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعوديه تبدأ في استخراج تصاريح العمرة من نسك.. قدم عليها الان عبر الرابط والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في عصرنا الحديث، أصبحت الخدمات الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وخاصةً في مجال الحج والعمرة. منصة نسك هي واحدة من هذه الابتكارات الرقمية التي تُسهل على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تأشيرات العمرة والتحقق من الشروط والأحكام المرتبطة بها.

لتتبع حالة تأشيرتك، عليك اتباع خطوات بسيطة:

قم بزيارة

ابحث عن القسم المخصص للاستعلام عن التأشيرات.

انقر على خيار الاستعلام وانتظر ظهور المعلومات على الشاشة.

اتبع الإرشادات وقم بإدخال أي رموز تحقق إذا لزم الأمر.

أدخل رقم جواز السفر ورقم طلب التأشيرة.



منصة نسك الإلكترونية.

شروط الحصول على تأشيرة السعودية

للراغبين في زيارة المملكة لأداء مناسك العمرة، هناك مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها:

توفر صفحتين فارغتين في الجواز.



جواز السفر يجب أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

الصفحات المطلوبة في الجواز يجب أن تكون واضحة ومصورة.

تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء.



الحصول على تأشيرة العمرة

بينما يعتبر الحصول على تأشيرة العمرة في يوم واحد تحديًا، يُنصح بالتخطيط المسبق والتقدم للتأشيرة مبكرًا. السفارة السعودية أو مكتب الحج والعمرة هما المصدران الرئيسيان للحصول على معلومات دقيقة حول الإجراءات والأوقات المتوقعة أتمنى أن يكون هذا المقال قد وفر لكم معلومات قيمة ومفيدة حول كيفية استخراج تصريح العمرة من تطبيق نسك 1445 وكذلك التحقق من تأشيرة العمرة برقم الجواز. إن المعلومات المذكورة أعلاه تهدف لتسهيل رحلتكم الروحية وضمان تجربة سلسة ومريحة.

وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً حثيثة لجعل تجربة الحج والعمرة تجربة مميزة وسلسة لكل الحجاج والمعتمرين. منصة “نسك”، وهي إحدى المبادرات المهمة في هذا السياق، تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المبتكرة التي تعزز من تجربة الحج والعمرة.

من بين هذه الخدمات، إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة للدخول إلى المملكة، وكذلك ترتيب حجز البرامج العمرية والزيارات السياحية، وتنظيم الرحلات إلى المواقع التاريخية والدينية في المملكة.



دعم مستمر وتدريب متخصص

المنصة تتميز أيضاً بتقديمها دعمًا مستمرًا عبر مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة. هذا الدعم لا يقتصر على الإجابة على استفسارات المستخدمين فحسب، بل يمتد لربطهم بالخدمات المختلفة المتعلقة بالعمرة. أضف إلى ذلك، تقديم دورات تدريبية مخصصة للعاملين في مجال الحج والعمرة بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة.



كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة العمرة

للاستعلام عن صدور تأشيرة العمرة، يمكن للمستخدمين زيارة موقع منصة التأشيرات الإلكترونية واتباع الخطوات المحددة للتحقق من حالة طلباتهم. هذه العملية تتضمن إدخال رقم الطلب والهوية الوطنية وأية معلومات إضافية مطلوبة مدة استخراج التأشيرة من السفارة السعودية تختلف باختلاف نوع التأشيرة والإجراءات الخاصة بكل حالة. يُنصح بمراجعة القنصلية السعودية للحصول على معلومات دقيقة حول الوثائق المطلوبة ومدة استلام التأشيرة.



أنواع التأشيرات في المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية تقدم مجموعة متنوعة من أنواع التأشيرات، تشمل تأشيرات السياحة، الأعمال، العمل، والإقامة. كل نوع من هذه التأشيرات يخدم غرضًا محددًا وله شروط ومتطلبات معينة تتنوع الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض تأشيرة السعودية، وتشمل وجود وثائق ناقصة أو غير صحيحة، وجود سجل جنائي، عدم وضوح أغراض الزيارة، تقديم معلومات خاطئة أو مضللة، وعدم توافق البيانات الشخصية.