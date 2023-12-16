انت الأن تتابع خبر تجديد كرت العائلة بتلك الطريقة.. خطواتك نحو سجل أسري محدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُتيح النظام الإلكتروني أبشر للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية إمكانية تحديث بطاقة العائلة بأسلوب ميسر، حيث يشترط لإتمام هذه العملية مراجعة إدارة الأحوال المدنية شخصيًا بعد القيام بعدة خطوات على المنصة الإلكترونية.

خطوات حجز موعد لتجديد بطاقة العائلة

لتحديث بطاقة العائلة، يجب على المستفيد أولاً القيام بحجز موعد عبر منصة أبشر، وذلك وفق الآلية التالية:

1. زيارة الرابط الخاص بتجديد بطاقة العائلة. 2. الدخول إلى حساب المستخدم على أبشر بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. 3. التنقل داخل المنصة إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار الأحوال المدنية. 4. البحث عن الخدمة المتعلقة بتجديد سجل الأسرة وإدخال البيانات المطلوبة. 5. اختيار المنطقة والفرع المناسبين ومن ثم تحديد الموعد الملائم من بين الخيارات المتاحة. 6. تأكيد الموعد وطباعة الإشعار الخاص بالموعد لاستخدامه لاحقًا عند الحضور إلى الأحوال المدنية.

المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة العائلة

عند زيارة الأحوال المدنية في الموعد المحدد، ينبغي على المستفيد اصطحاب المستندات الضرورية التي تشمل:

- وثيقة التغييرات الأخيرة في السجل المدني. - العنوان الوطني المحدث للمستفيد.

الرابط الإلكتروني لحجز موعد تجديد بطاقة العائلة

يُمكن الوصول إلى خدمة حجز موعد لتحديث سجل الأسرة عبر الرابط التالي: saudiplatform.com، حيث يُسهم هذا الإجراء في تعزيز مبادرات التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات الحكومية.