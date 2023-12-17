انت الأن تتابع خبر دليلك الشامل.. 6 خطوات سهلة لاستعلام عن تأشيرتك برقم الجواز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للاطلاع على بيانات التأشيرة الخاصة بك باستخدام رقم جواز السفر، يمكنك اتباع الإرشادات الجديدة التالية:

1. قم بزيارة البوابة الرسمية لمنصة إنجاز. 2. أدخل رقم جواز السفر الخاص بك في المكان المحدد لذلك. 3. اختر جنسيتك من القائمة المنسدلة. 4. حدد فئة التأشيرة المراد الاستعلام عنها. 5. أدخل المعلومات المطلوبة بخصوص بلد القدوم. 6. قم بإدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة. 7. اضغط على زر البحث لعرض التفاصيل المتعلقة بتأشيرتك.

الاستعلام عن تأشيرة باستخدام الهوية الوطنية

وزارة الخارجية توفر إمكانية الاستعلام عن حالة التأشيرة من خلال رقم الهوية كالتالي:

1. سجل الدخول على منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الخارجية. 2. اختر الخدمة الاستعلامية المنشودة. 3. أدخل رقم الهوية الخاص بك في المكان المخصص. 4. املأ رمز التحقق المعروض واضغط على "استعلام" لمشاهدة النتائج.

شروط ومعايير استخراج التأشيرة من منصة إنجاز

لضمان الحصول على تأشيرة سفر سعودية بنجاح، يتعين على المتقدمين مراعاة الشروط الآتية:

- الحرص على أن يكون جواز السفر صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر. - تجديد جواز السفر في حال كانت صلاحيته أقل من المدة المذكورة. - تقديم نسخ من جميع صفحات جواز السفر. - التأكد من وجود صفحتين فارغتين على الأقل بجواز السفر. - تقديم صورة شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء.