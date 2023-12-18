نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حل مشكلة تعليق تطبيق حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد برنامج حساب المواطن على بعض المشكلات التي تواجه المستخدمين في الدخول عبر البرنامج، وهو نتيجة وجود بعض التحسينات في تطبيق حساب المواطن ما يصعب تسجيل الدخول لبعض المستخدمين.

وتستعرض بواب “دوت الخليج” ردًا من حساب خدمة المستفيدين على استفسارات بشأن عدم مقدرة البعض فتح التطبيق الخاص ببرنامج حساب المواطن خلال الفترة الأخيرة.

وقالت خدمة المستفيدين: إنه يجري العمل على بعض التحسينات حاليًا، وبإمكان المستفيدين استخدام التطبيق لاحقًا،علمًا أنه بإمكانهم الدخول إلى حساباتهم عن طريق البوابة الالكترونية عبر الرابط ⁦.

تسجيل الأرملة والمطلقة

وفي سياق متصل قالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان الأرملة التسجيل وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة من خلال الدخول إلى حسابها ( إدارة المرفقات).

كما يمكن للمطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان) وفي حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية بإمكانها إرفاق “شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

حساب المواطن هو برنامج تم إطلاقه في المملكة العربية السعودية في عام 2017، وهو يهدف إلى دعم المواطنين السعوديين من خلال توفير دعم مالي مباشر وفقًا لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. يعتبر حساب المواطن جزءًا من خطة التحول الوطني 2020 الهادفة إلى تعزيز تطور وتنمية المملكة العربية السعودية.

يعتمد برنامج حساب المواطن على تقديم دعم مالي شهري للمستحقين، وذلك من خلال تحديد مستويات الدعم استنادًا إلى عدة عوامل مثل الدخل الشخصي وحجم الأسرة وتكاليف المعيشة وغيرها. يتم التقديم للبرنامج عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن ويتم معالجة الطلبات وفقًا للمعايير المحددة.

يمكن للمستفيدين من حساب المواطن استخدام الدعم المالي الذي يتلقونه لتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن والغذاء والنقل وغيرها. يهدف البرنامج إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز المساواة الاجتماعية والتنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.

من المهم أن يتم تحديث المعلومات والتفاصيل الخاصة بحساب المواطن من خلال القنوات الرسمية للبرنامج، حيث يتم تحديث السياسات والشروط والمعايير بانتظام.