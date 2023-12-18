طريقة تحديث بيانات حساب المواطن في 6 خطوات

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أحمد جودة - القاهرة - شدد برنامج حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات بصفة مستمرة حتى لا يتأثر الدعم الخاص بالمستفيد.

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

وقال البرنامج إن تحديث البيانات يتم وفق الخطوات التالية:

افتح الموقع الرسمي لحساب المواطن (اضغط هنا).

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول

استخدم رمز التحقق الذي تم إرساله لجهازك الشخصي أو هاتفك المحمول.

انتقل إلى صفحة “استكمال/تعديل الطلب” أو القسم المناسب.

قم بتعديل البيانات المطلوب تحديثها، مثل بيانات الدخل والعقارات والحساب البنكي والعنوان.

تأكد من مراجعة البيانات التي قمت بتحديثها بعناية ودقة ثم اختر تحديث أو تقديم الطلب.

ضوابط حساب المواطن

لتحديث بيانات حساب المواطن، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع حساب المواطن على الإنترنت أو تحميل تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام بيانات الدخول الخاصة بك، مثل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

3. بعد تسجيل الدخول، ابحث عن القسم أو الصفحة المخصصة لتحديث البيانات الشخصية أو المعلومات المطلوبة.

4. قم بتحديث بياناتك وتعبئة الحقول المطلوبة بالمعلومات الصحيحة والمحدثة. قد تحتاج إلى تقديم مستندات داعمة للتحقق من البيانات الجديدة.

5. بعد إكمال عملية التحديث، قد تحتاج إلى مراجعة وتأكيد البيانات المحدثة قبل حفظ التغييرات.

6. تأكد من حفظ التغييرات وتأكيد التحديثات الجديدة.

يجب أن تكون هذه الخطوات عامة وتعتمد على واجهة وتصميم موقع حساب المواطن أو تطبيقه. يُنصح دائمًا بالاطلاع على التعليمات والإرشادات المحددة في الموقع الرسمي لحساب المواطن أو الاتصال بخدمة العملاء المختصة في حالة وجود أي استفسارات أو مشاكل خاصة بتحديث البيانات.