نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في السعودية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر ارتفاعًا مقارنة بالأسعار التي سجلها الذهب قبل أسبوع بفعل ارتفاع سعر الذهب في الأسواق العالمية مؤخرًا.

أسعار الذهب في السعودية

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم نحو 244 ريالًا مقابل 238 ريالًا سجلها يوم الثلاثاء الماضي، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم إلى 223 ريالًا مقابل 219 ريالًا خلال نفس الفترة.

أما سعر الذهب عيار 21 في السعودية فقد سجل 213 ريالًا مقابل 209 ريالات التي سجلها قبل أسبوع فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الأربعاء نحو 183 ريالًا مقارنة مع 179 ريالًا التي سجلها قبل 7 أيام.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعات جديدة بقيمة 25جنيها في الجرام الواحد بعد أن كانت قد هدأت وتيرة الارتفاعات نسبيا على مدر الأيام الماضية.

سعر الذهب عيار 24 في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 سجل الآتي: 3337 جنيها.

سعر الذهب عيار22 في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 سجل الآتي: 3059 جنيها.

سعر الذهب عيار 21في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023 سجل الآتي: 2920 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023 سجل الآتي: 2502 جنيه

سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023 سجل الآتي: 1668 جنيها

سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر2023 سجل الآتي: 1251 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 سجل الآتي: قفز إلى 23360 جنيها.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي فقد ارتفع الذهب في نهاية تعاملات يوم أمس مع قيام المتداولين بشراء السبائك مع انخفاض الأسعار، بينما تحول تركيزهم إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية،وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.4% إلى 2026.59 دولار للأونصة. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.2% إلى 2040.5 دولار.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.76 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 0.7% إلى 946.02 دولار. وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1180.15 دولار للأونصة، مسجلًا أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.