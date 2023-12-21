انت الان تتابع خبر وزارة التربية والتعليم السعودية تفاجئ الطلاب واولياء الامور بهذا القرار الصادم.. تقديم موعد بدء إختبارات الفصل الدراسي الثاني!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد قدمت موعد الاختبارات النهائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445 هجريا، بحيث يكون يوم تبدأ الاختبارات الترم الثاني يوم الخميس الخامس من شهر شعبان 1445 الموافق 15 فبراير 2024، وتنتهي الاختبارات النهائية لهذا الفصل يوم 11 شعبان الموافق 21 فبراير 2024، وبالتالي ستكون إجازة يوم التأسيس السعودي من ضمن الاجازة الفصلية للطلاب والطالبات، ومع هذا التعديل الجديد، نجد الكثير من أولياء الأمور والطلاب يتساءلون متى الاختبارات النهائية 1445؟ وهذا ماسوف نتطرق له في هذا المقال موعد الاختبارات النهائية ١٤٤٥ الفصل الثاني.



بحسب التقويم الدراسي للعام الدراسي 1445، والتعديلات التي أجرتها وزارة التعليم البسيطة في مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني حيث حدثت وزارة التعليم موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، حيث ستكون بداية الاختبارات يوم الخميس 5 شعبان 1445 هجريا بدلًا من يوم الأحد 8 شعبان 1445 هجريا.

تنتهي اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445 تنطلق الاختبارات في الخامس من شهر شعبان 1445 وتستمر لمدة أسبوع كامل وبنهاية الاختبارات الفصلية للترم الثاني، يكون نهاية الفصل الدراسي الثاني 1445، وهو يوم 11 فبراير 2024، ويوم الخميس 12 فبراير هو أول أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني ويصادف يوم التأسيس السعودي.