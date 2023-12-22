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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في جدة اليوم.. مشمس مع احتمال هطول أمطار

حالة الطقس في جدة اليوم.. مشمس مع احتمال هطول أمطار..جدة هي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، وهي مدينة ساحلية تقع على البحر الأحمر. تتمتع جدة بمناخ صحراوي حار رطب، مع درجات حرارة عالية طوال العام.

حالة الطقس في جدة اليوم.. مشمس مع احتمال هطول أمطار

حالة الطقس اليوم في جدة

اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023، يكون الطقس في جدة مشمسًا، مع درجة حرارة عالية تبلغ 30 درجة مئوية ودرجة حرارة منخفضة تبلغ 25 درجة مئوية. سيكون هناك رياح خفيفة من الجنوب الشرقي تبلغ سرعتها 12 كيلومترًا في الساعة.

الطقس الأسبوعي في جدة

من المتوقع أن يكون الطقس في جدة مشمسًا إلى غائم جزئيًا طوال الأسبوع. ستكون درجات الحرارة أعلى من المتوسط ​​لهذه الفترة من العام، حيث ستتراوح درجات الحرارة العالية بين 28 و32 درجة مئوية.

توقع حالة الرطوبة في جدة اليوم

تبلغ الرطوبة النسبية في جدة اليوم نحو 60%، وهي نسبة عالية نسبيًا، مما يعني أن الطقس سيكون حارًا ورطبًا.

توقع حالة الرياح في جدة اليوم

تهب الرياح في جدة اليوم من الجنوب الشرقي بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة، مما يعني أن الطقس سيكون هادئًا.

توقع الأمطار في جدة اليوم

هناك احتمال بنسبة 20% لهطول أمطار خفيفة في جدة اليوم.

توقع طقس غدا السبت 23 ديسمبر 2023

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن يكون الطقس في جدة غدًا السبت 23 ديسمبر 2023 حارًا خلال النهار، معتدلًا خلال الليل.

وستكون درجة الحرارة العظمى في جدة غدًا 32 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

وسيستمر الطقس جافًا ومشمسًا، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حالة الطقس في جدة اليوم.. مشمس مع احتمال هطول أمطار

نصائح للمواطنين والمقيمين في جدة

في ظل الطقس الحار والرطب، ينصح المواطنين والمقيمين في جدة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الحرارة، مثل:

شرب الكثير من السوائل.

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار.

وايضا هناك أحتمال لتساقط الأمطار لذا ينصح بارتداء ملابس مناسبة في حالة سقوط الأمطار



وفي الختام، يمكن القول أن الطقس في جدة اليوم مشمس مع احتمال هطول أمطار خفيفة. وبشكل عام، فإن الطقس حار ورطب، لذا ينصح بالحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الحرارة.