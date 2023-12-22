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أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس في المدينة المنورة اليوم.. ممطر مع درجات حرارة تصل إلى 23 درجة مئوية

حالة الطقس في المدينة المنورة اليوم.. ممطر مع درجات حرارة تصل إلى 23 درجة مئوية.. المدينة المنورة هي ثاني أقدس مدينة في الإسلام، وتقع في غرب المملكة العربية السعودية. تتمتع المدينة المنورة بمناخ صحراوي حار جاف، مع درجات حرارة عالية طوال العام.

حالة الطقس في المدينة المنورة اليوم.. ممطر مع درجات حرارة تصل إلى 23 درجة مئوية

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

اليوم الجمعة، 22 ديسمبر 2023، يكون الطقس في المدينة المنورة مشمسًا، مع درجة حرارة عالية تبلغ 27 درجة مئوية ودرجة حرارة منخفضة تبلغ 16 درجة مئوية. سيكون هناك رياح خفيفة من الغرب تبلغ سرعتها 10 كيلومترًا في الساعة.

الطقس الأسبوعي

من المتوقع أن يكون الطقس في المدينة المنورة مشمسًا إلى غائم جزئيًا طوال الأسبوع. ستكون درجات الحرارة أعلى من المتوسط ​​لهذه الفترة من العام، حيث ستتراوح درجات الحرارة العالية بين 23 و28 درجة مئوية.

توقع حالة الرطوبة في المدينة المنورة اليوم

تبلغ الرطوبة النسبية في المدينة المنورة اليوم نحو 30%، وهي نسبة منخفضة نسبيًا، مما يعني أن الطقس سيكون جافًا ومريحًا.

توقع حالة الرياح في المدينة المنورة اليوم

تهب الرياح في المدينة المنورة اليوم من الغرب بسرعة تتراوح بين 10 و20 كيلومترًا في الساعة، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة، مما يعني أن الطقس سيكون هادئًا.

حالة الطقس في المدينة المنورة اليوم.. ممطر مع درجات حرارة تصل إلى 27 درجة مئوية

توقع الأمطار اليوم في المدينة المنورة

يتوقع هطول أمطار رعدية تبدا من الظهر في المدينة المنورة اليوم.

توقع طقس غدا السبت 23 ديسمبر 2023

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن يكون الطقس في المدينة المنورة غدًا السبت 23 ديسمبر 2023 حارًا خلال النهار، معتدلًا خلال الليل.

وستكون درجة الحرارة العظمى في المدينة المنورة غدًا 28 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة مئوية.

وسيستمر الطقس جافًا ومشمسًا، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



بشكل عام، يتوقع أن يكون الطقس في المدينة المنورة اليوم مشمسًا وحارًا، مع درجات حرارة أعلى من المتوسط ​​لهذه الفترة من العام. ينصح المواطنين والمقيمين باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الحرارة.