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أحمد جودة - القاهرة - "حالة من الغبار تشهدها مكة اليوم".. طقس مكة اليوم

طقس مكة اليوم.. طقس مكة اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، يبحث عدد كبير من الأفراد عن طقس مكة اليوم، وذلك في ظل التقلبات الجوية التي تعيشها البلاد في الفترة الحالية لذلك يبحث الجميع عن طقس مكة اليوم وفي السطور المقبلة سنوافيكم بكل ما هو جديد عن طقس مكة اليوم.

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2023 حالة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار والضباب المستمرة وذلك وفقا لما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت وإليكم كافة التفاصيل

حالة الطقس في مكة اليوم:

"حالة من الغبار تشهدها مكة اليوم".. طقس مكة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس السعودية اليوم يشهد رياح مثيرة للأتربة والغبار والضباب المستمرة من منتصف الليل الآن حتى الساعة 9 صباحًا من اليوم الأربعاء، مما يعيق من الرؤية الأفقية لسائقي المركبات في الطرق الزراعية والمؤدية من وإلى المدن.

طقس مكة اليوم:

وأشاد المركز الوطني للأرصاد المواطنين في منطقة القصيم وخاصة الأسياج، من تكون الضباب والأتربة المستمرة حتى 9 صباحًا، وأما لسكان المنطقة من المتوقع أن يعاني السائقين من انعدام في الرؤية الأفقية كذلك حتى الـ 9 صباحًا، على عكس ما يشهده طقس السعودية مكة اليوم من ضباب وأتربة مستمر حتى الـ 6 مساءً، كذلك منطقة عسير.

حالة الطقس في البلاد الأخرى:

ومن الجدير بالذكر أن حالة الطقس في مصر اليوم، من المتوقع نشعر بالأجواء الحارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، والأجواء شديدة الحرارة فى جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وفور غياب أشعة الشمس ودخولنا فى فترات الليل يحدث انخفاض فى فى درجات الحرارة ونشعر به بشكل أكبر فى ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، وفترات الليل بها تحسن كبير فى قيم الحرارة ولن تشهد أى ارتفاعات.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

