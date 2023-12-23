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أحمد جودة - القاهرة - طقس المدينة المنورة اليوم.. الطقس اليوم في المدينة المنورة، يبحث عدد كبير من الأفراد عن طقس المدينة المنورة اليوم نظرًا لرغبة الجميع في معرفة تفاصيل الطقس اليوم في معظم البلدان، وسنعرض لكم في السطور المقبلة كافة التفاصيل عن حالة الطقس اليوم وكل يوم.

" تعرف على حالة الطقس اليوم بالمدينة المنورة".. إليكم التفاصيل

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أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودي عن توقعات حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة، حيث أوضحت الأرصاد أن مناطق من المملكة ستشهد سقوط أمطار متوسطة ونشاط رياح.

وذلك، على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كما حذّرت الأرصاد من نشاط رياح مثار للأتربة والغبار على محافظتي الرياض وحائل، لذا على السائقين توخي الحذر جيدًا لانعدام الرؤية الأفقية على مناطق من تلك المحافظتين.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة:

قالت الأرصاد إن الطقس اليوم في السعودية مهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة:

وتابعت أن هناك نشاط رياح مثار للأتربة والغبار يحد من الرؤية الأفقية على أجزاء من الرياض وحائل، وأن اتجاه الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالته خفيف إلى متوسط.

وأردفت بأن اتجاه الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين بأتجاه مضيق باب المندب، وحالته متوسط.

درجات الحرارة اليوم في محافظات السعودية:

كشفت الأرصاد توقعات درجات الحرارة اليوم في السعودية، وجاءت كالآتي:

" تعرف على حالة الطقس اليوم بالمدينة المنورة".. إليكم التفاصيل

مكة المكرمة 45 32

المدينة المنورة 40 27

الرياض 39 23

جدة 41 28

الدمام 41 25

أبها 28 15

تبوك 38 22

بريدة 40 22

حائل 37 31

الباحة 27 18

عرعر 37 21

سكاكا 37 22

جازان 38 29

نجران 34 19

الخرج 38 23

المجمعة 37 23

وادي الدواسر 38 23

الدوادمي 37 24

شرورة 38 24

طريف 32 19

الطائف 31 19

القنفذة 38 27

ينبع 40 28

العلا 41 27

الأحساء 41 25

حفر الباطن 38 24

بيشة 36 21

الوجه 33 25

رفحاء 38 23

القريات 34 19

السودة 22 11

روضة التنهات 39 23

صحراء الدهناء 39 23

الصمان 40 23