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أحمد جودة - القاهرة - طقس الدمام اليوم.. يبحث عدد كبير من الـأفراد عن طقس الدمام اليوم، حيث تشهد السعودية اليوم السبت 23 ديسمبر 2023 أمطارًا رعدية وجريان للسيول وذلك وفقًا لما أصدرته هيئة الأرصاد الجوية.

" أمطار وسيول".. تعرف على حالة الطقس في الدمام اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن أمطارًا رعدية وجريان للسيول يشهدها طقس السعودية اليوم السبت 23ديسمبر 2023، وحذر المواطنين من رياح قوية تواجهها البلاد خلال الساعات القادمة وتستمر حتى المساء على مناطق مختلفة في السعودية.

طقس السعودية اليوم السبت 23 ديسمبر 2023:

أوضحت الأرصاد السعودية عن حالة من التلقلبات الجوية يشهدها طقس السعودية اليوم، وجددت الأرصاد تحذيرها للمواطنين حيث من المتوقع أن تستمر حتى الـ 8 مساء على 7 مناطق، من بينها عسير، الجوف، الحدود الشمالية، نجران، مكة المكرمة، حائل، الشرقية والرياض.

طقس السعودية اليوم:

" أمطار وسيول".. تعرف على حالة الطقس في الدمام اليوم

أشار المركز الوطني للأرصاد إلى خطورة طقس السعودية اليوم لما يشهده من أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة، والتي تستمر حتى 8 مساءً، كما يعيش سكان مكة المكرمة هذه الأجواء خلال الساعات القادمة، لذا حذر الدفاع المدني من التواجد خارج المنازل وبالقرب من أماكن جريان السيول، والبقاء في الأماكن المغلقة أثناء هبوب الرياح الشديدة.

ومن الجدير بالذكر أن توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

وأشارت الأرصاد السعودية، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وأضافت الأرصاد السعودية، أن تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

وأوضحت الأرصاد في تقريرها، أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.