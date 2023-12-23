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أحمد جودة - القاهرة - حساب المواطن.. يبحث الأفراد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها عن حساب المواطن والمستحقين لحساب المواطن وإليكم تفاصيل ذلك، حيث تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على إفادتكم بكل ما هو جديد عن حساب المواطن.

تعرف على كل ما يخص حساب المواطن" شروط التقديم والمستحقين"

حدد برنامج حساب المواطن مدى تأثر الدعم في حالة تواجد المستفيد خارج المملكة العربية السعودية، حيث أوضح حالات الخصم من حساب المواطن بسبب السفر سواء للمستفيد الرئيسي أو التابعين.

هل يخصم من حساب المواطن بسبب السفر؟

ووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى برنامج حساب المواطن عن "هل يخصم من حساب المواطن بسبب السفر؟"، حيث أوضح أنه يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة.

وأشار إلى أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوم خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

من هم الذين يستحقون حساب المواطن؟

وحدد حساب المواطن الفئات المستحقة للدعم، حيث أوضح أنه يمكن لكل من تنطبق عليه الشروط التسجيل ويجب أن يكون المتقدم مستوفي للشروط التالية ليتمكن من التسجيل:

السعودي غير المتزوج

الأسرة السعودية

حاملي بطاقة التنقّل بالمملكة

عائلة المواطنة السعودي المتزوجة من أجنبي

زوجة المواطن السعودي

تعرف على كل ما يخص حساب المواطن" شروط التقديم والمستحقين"

ويعتبر المتقدم مستوفيً لشرط الجنسية إذا كان يندرج تحت إحدى الحالات التالية:

سعودي.

حاملا لبطاقة تنقل.

متى يسقط اسمك من حساب المواطن؟

ويقدم حساب المواطن الدعم للمستفيدين، وفقا لحالات الأهلية والاستحقاق، ويعد الحد الأعلى للأسرة هو حجم الأسرة السعودية المكونة من 6 أفراد (العائل وأثنين تابعين بسن 18 عامًا أو أكثر، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا) والتي تعتبر هي خط الأساس في آلية احتساب مقدار الدعم.

وأوضح حساب المواطن، معايير الأهلية هي الشروط التي لا بد من انطباقها على المتقدم وأسرته ليصبح مستفيدا من البرنامج.

وأشار إلى أن معايير الاستحقاق فهي المعايير التي يتم التحقق منها لتحديد قيمة الدعم النقدي الذي يصرف للمتقدم وأسرته وهي:

مجموع الدخل للأسرة.

عدد أفراد الأسرة.

أعمار أفراد الأسرة

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