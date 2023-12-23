نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يلزم التحديث ما لم تتغير البيانات في حساب المواطن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حساب المواطنأهمية تحديث البيانات في حال حدوث أي تغيير فيها أما في حالة عدم حدوث تغيير في البيانات فليس هناك حاجة للتحديث.

ويحث حساب المواطن المستفيدين على تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير عليها وقد حدد لذلك مهلة بحد أقصى 15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير في البيانات.

وأكدت خدمة المستفيدين في معرض ردها على سؤال “هل التحديث إلزامي علمًا بأني دخلت الموقع ومدون عبارة مكتمل كليًا دون الحاجة إلى إرفاق مرفقات” بالقول إنه لا يلزم التحديث في حال لم يطرأ أي تغيير على البيانات لديك.

أهمية الإفصاح عن الدخل بحساب المواطن

وفي وقت سابق شدد البرنامج على ضرورة الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد أو التأمينات وكذلك البدلات والعلاوات بكافة أنواعها.

وقالت خدمة المستفيدين، إنه يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه مشيرًا إلى أنه في حال وجود دخل للتابع لا بد من الإفصاح عنه من خلال أيقونة (ملف المستفيد، التابعين) وسيتم احتسابه من ضمن دخل الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.