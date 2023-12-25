انت الان تتابع خبر عاجل.. الأمن السعودي يقبض على شخص خطير كاد ان يتسبب بكارثة ستنهي كل السعوديين.. لن تصدق ما كان يحاول فعله والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مواطن في مدينة سكاكا لترويجه مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.



وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)