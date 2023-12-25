انت الان تتابع خبر عاجل.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 3 مواطنيين في مكة المكرمة وهم يمارسون هذا الفعل الجنوني في بث مباشر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على أخطر 3 مواطنين في مكة المكرمة بعد قيامهم بترويج اثنين كيلوا جرام من مادة الحشيش، ومادة الإمفيتامين المخدر.

وقالت الداخلية السعودية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنها رجال الأمن القوا القبض على الثلاثة المواطنين وهم متلبسين بالجرم المشهود، حيث كانت المواد الممنوعة مخبأة في سيارة يقودها أحدهم.

وفي ذات الفيديو، أعلنت الداخلية أنها القت القبض أيضاً على مواطنان قاما بترويج (8730) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، كانت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما في منطقة عسير.

ومن عسير إلى منطقة القصيم، حيث أعلنت الداخلية القبض على مواطن قام بترويج (4.7) كيلوا جرام من مادة الحشيش، ومادة الإمفيتامين المخدر.



وفي منطقة الجوف أيضاً، أعلنت وزارة الداخلية القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر، كانت مخبأة داخل مركبته.