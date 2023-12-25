نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الدفعة لا يوجد..ما المقصود بها في حساب المواطن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود برسالة حالة الدفعة لا يوجد والتي تظهر لدى بعض المستخدمين.

حساب المواطن وحالة الدفعة

وقال حساب المواطن: “إن حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم،حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa”.

ضوابط حساب المواطن

وفي أكتوبر الماضي أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

كيفية استعادة كلمة المرور في حساب المواطن:

يواجه المستحقين للدعم المقدمين في برنامج حساب المواطن مشكلة كبيرة، وهي فقدهم لكلمة المرور الخاصة بحسابهم على الموقع الرسمي للبرنامج، مما يجعلهم غير قادرين على الدخول على الموقع ومعرفة أي معلومات متعلقة بحسابهم الشخصي، ويمكنهم استعادتها مرة أخرى وذلك باتباع الخطوات التالية: