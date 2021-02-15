طريقة تحميل لعبة ماين كرافت للاندرويد والأيفون والكومبيوتر مجانا 2021

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عمر شويل - جدة في خطوة واحدة طريقة تحميل لعبة ماين كرافت للاندرويد والكومبيوتر مجانا اخر اصدار للعبة، Minecraft هو اسم علامة تجارية اكتسب شعبية هائلة لم يراها سوى عدد قليل من امتيازات الألعاب. في حين أن معظم امتيازات الألعاب تحظى بشعبية، إلا أنها بالكاد تبقى في القمة لفترة طويلة. في الوقت الذي شهدنا فيه نسيان العديد من الألعاب بسرعة، تمكنت Minecraft من الاحتفاظ بموطئ قدمها في الصناعة بإصدارات جديدة.

تحميل لعبة ماين كرافت للاندرويد

تعرف أيضا على افضل طريقة لشحن شدات ببجي، إحدى هذه الإضافات هي Minecraft Java Edition، وهي لعبة مجانية. الإصدار التجريبي المجاني من Minecraft Java Edition متاح على أجهزة Android و PlayStation 4 و PlayStation 3 و Windows 10 و Vita. يعتمد طول الفترة التجريبية على الجهاز المستخدم، إذا كنت تريد تحميل ألعبة فيجب اتباع الخطوات الأتية:

أولاً يجب أن تزور موقع Minecraft الرسمي.

ثم اختر ألعاب Minecraft المطلوبة، من أعلى صفحة الويب.

ثم اختر الخيار “جربه مجانًا”.

يمكنك اختيار أي إصدار من اللعبة، سواء كان Android أو PC أو PS4.

يوصى بتشغيل الإصدار التجريبي المجاني من اللعبة قبل التوجه لشراء اللعبة الكاملة من الموقع الرسمي. ستساعدك النسخة التجريبية على تحديد ما إذا كان عليك شراء اللعبة أم لا. والجدير بالذكر أن طول الإصدار التجريبي المجاني من Minecraft Java Edition يعتمد على الجهاز الذي تقوم بتنزيل اللعبة عليه.

خطوات تحميل ماين كرافت للكومبيوتر مجانا

اذا كان جهازك اندرويد 10 فأنت تستطيع تثبيت اللعبة وتحميلها بكل سهولة مجانا دون الحاجة الى الشراء فقط تابع الخطوات الاتية:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Mojang الخاص بك.

يجب أن ترى عملية شراء Mincecraft الخاصة بك في أعلى الصفحة.

مرر لأسفل وسترى “Minecraft: Windows 10 Edition Beta.”

بعد ذلك، ما عليك سوى النقر فوق الزر “المطالبة بنسختك المجانية”.

سينقلك هذا إلى صفحة Microsoft حيث يمكنك استرداد الرمز الخاص بك للعبة.

من الممكن ان تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

يجب ملء حقل الرمز تلقائيًا.

ثم اخيرا اضغط على “استرداد” واستمتع بتحميل اللعبة مجانا.

معلومات اضافية عن اللعبة

مع الألعاب والتحديثات والطرق الجديدة الجديدة، يمكنك لعب Minecraft Java Edition والانضمام إلى أحد أكبر المجتمعات في الألعاب والبدء في التصنيع اليوم. والجدير بالذكر أن لاعبي Minecraft Java لن يلاحظوا أي تغيير في اللعبة باستثناء طريقة تسجيل اللاعبين للدخول إلى خوادم اللعبة. يوفر مصادقة ثنائية لطريقة أكثر أمانًا لتسجيل الدخول.