ASUS تطلق منصة محمولة مميزة لألعاب الفيديو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 11:31 صباحاً - أعلنت ASUS عن إطلاق نسخة معدلة من منصات ROG Ally االمحمولة المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو.

وحصلت المنصة الجديدة على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين والخفيف الوزن، وجهّزت بأزرار متنوعة للتحكم بالألعاب، ودعمت بمعالج AMD Ryzen Z1 ومعالج رسوميات AMD Radeon.

وجهّزتها ASUS بشاشة بمقاس 7 بوصات دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وزودتها بمكبرات صوت عالية الأداء.

وتملك هذه المنصة ذواكر تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، ومنافذ لشرائح الذاكرة الخارجية microSD UHS-II، فضلا عن تجهيزها بمنفذ microSD UHS-II لوصلها مع قبضات التحكم PS5 DualSense أو قبضات التحكم الأخرى، أما سعرها في الأسواق العالمية فسيكون نحو 600 دولار.