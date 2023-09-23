مواصفات و سعر iPhone 15 Pro

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - السبت، 23 سبتمبر 2023 09:30 مـ
مواصفات iPhone 15 Pro
- يدعم الهاتف خاصية الأتصال قريب المدي .
- يدعم الهاتف إمكانية تركيب شريحة إتصال من نوع Nano Sim و شريحة إتصال أخري من نوع eSim .
- يدعم الهاتف شبكات أتصال الجيل الثاني و الجيل الثالث و الجيل الرابع و الجيل الخامس .
- يأتى الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من معدن التيتانيوم .
- يأتى الهاتف بوزن 187 جرام .
- يأتى الهاتف بأبعاد 146.6×70.6×8.3 ملم .
- يأتي الهاتف مقاوم للماء حتى عمق يصل إلى 6 متر لمدة 30 دقيقة .
- يأتى الهاتف مقاوم للغبار بشهادة IP68 .
- تأتى شاشة الهاتف بشكل Dynamic Island في منتصف الشاشة .
- تأتى شاشة الهاتف من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 إنش بدقة 1179×2556 بكسل بمعدل 460 بكسل لكل إنش .
- تأتى شاشة الهاتف داعمة لخاصية Always On Display .
- تأتى شاشة الهاتف بمعدل تحديث 120 هيرتز .
- تأتى شاشة الهاتف داعمة لخاصية HDR10 .
- تأتى شاشة الهاتف بحواف قليلة جدا بالإضافة إلى طبقة حماية من نوع Ceramic Shield glass .
- تأتى شاشة الهاتف بسطوع يصل إلى 2000 شمعة .
- يأتى الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت .
- يأتى الإصدار الثاني من الهاتف بذاكرة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت .
- يأتى الإصدار الثالث من الهاتف بذاكرة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت .
- يأتى الإصدار الرابع من الهاتف بذاكرة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت .
- لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية .
- يأتي الهاتف بمعالج من شركة ابل من نوع A17 Pro بتكنولوجيا الـ 3 نانو .
- يأتى الهاتف بمعالج رسومي من نوعApple GPU 6-core graphics .
- تأتى الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 و تدعم الاوتوفوكس .
- تأتى الكاميرا الأمامية للهاتف بعدسة أخري مخصصة للعزل و Face ID .
- تأتى الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى و هى الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وتدعم خاصية OIS .
- تأتى الكاميرا الثانية للهاتف و هى الكاميرا الخاصة بعمل الزوم الحقيقي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.8 و تدعم خاصية OIS .
- تأتى الكاميرا الثالثة للهاتف و هى الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بالإضافة إلى سينسور TOF 3D لعمل العزل و البورتريه و فلاش إضافى من نوع ليد .
- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة 4K .
- يدعم الهاتف التصوير بجودة FHD بدقة 1080 .
- يدعم الهاتف ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء .
- يأتى الواي فاي الخاص بالهاتف بترددات a/b/g/n/ac/6e .
- يدعم الهاتف Dual-band و hotspot .
- يأتى البلوتوث الخاص بالهاتف بإصدار 5.3 حيث يدعم خاصية A2DP و خاصية LE .
- يدعم الهاتف إمكانية تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS .
- يدعم الهاتف أنظمة الملاحة مثل QZSS و BDS و GALILEO و GLONASS .
- يدعم الهاتف بصمة الوجه .
- يدعم الهاتف مستشعرات التسارع و القرب و البوصلة و الجيروسكوب و الضغط الجوي .
- يأتى الهاتف بسماعات خارجية من نوع ستيريو .
- يأتى منفذUSB من نوع Type C 3.0 .
- تأتى بطارية الهاتف بسعة 3650 مللي أمبير .
- يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 20 وات .
- يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات .
- يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي مع شواحنQi العادية بقوة 7.5 وات .
- يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17 .
- يأتى الهاتف باللون التيتانيوم و التيتانيوم الأسود و التيتانيوم الأبيض .
سعر iPhone 15 Pro
- يأتى السعر الرسمي للهاتف بالنسبة للنسخة 128 جيجا بسعر 1000 دولار أمريكي .
- يأتى السعر الرسمي للهاتف بالنسبة للنسخة 256 جيجا بسعر 1100 دولار أمريكي .
- يأتى السعر الرسمي للهاتف بالنسبة للنسخة 512 جيجا بسعر 1300 دولار أمريكي .
- يأتى السعر الرسمي للخاتف بالنسبة للنسخة 1 تيرا بسعر 1500 دولار أمريكي .
- يأتى السعر الرسمي للهاتف فى دولة الإمارات للنسخة 128 جيجا بسعر 4300 درهم إماراتي .
- يأتى السعر الرسمي للهاتف فى دولة الإمارات للنسخة 256 جيجا بسعر 4700 درهم إماراتي .
- يأتى السعر الرسمي للهاتف فى دولة الإمارات للنسخة 512 جيجا بسعر 5550 درهم إماراتي .
- يأتى السعر الرسمي للهاتف فى دولة الإمارات للنسخة 1 تيرا بسعر 6400 درهم إمارتي .
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