أبرز مواصفات حاسب pixel tablet الجديد من جوجل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 10:31 صباحاً - من بين أبرز الحواسب اللوحية التي ظهرت هذا العام يأتي حاسب pixel tablet الجديد الذي صممته غوغل ليكون حاسبا لوحيا عمليا ومتعدد الوظائف.

صممت غوغل هذا الحاسب ليكون قابلا للاقتران بمساعداتها المزلية الذكية بسهولة إذ زودته بملحقات مغناطيسية تمكن من تثبيته على المساعد الذكي بشكل أنيق ليعمل الجهازان كجهاز ذكي واحد.

ومن الميزات الأخرى التي حصل عليها هذا الحاسب هو إمكانية تقسيم الشاشة أثناء الاستخدام لإنجاز أكثر من مهمة بنفس الوقت أو تصفح الإنترنت وتشغيل بعض التطبيقات، فضلا عن تصميم واجهات التشغيل التي تسهل عملية التحكم بالأدوات والتطبيقات.

حصل الجهاز على هيكل متين محاط بإطار من الألومنيوم ومحمي بزجاج مضاد للدمات والخدوش، وزود بشاشة IPS LCD بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل.

ويعمل الحاسب بنظام Android 13، ومعالج Google Tensor G2 المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G710 MP7، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

وزودته غوغل بكاميرات أمامية وخلفية بدقة 8 ميغابيكسل، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبوصلة إلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 7020 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.