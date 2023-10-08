أفضل أنواع الأجهزة المنزلية والكهربائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 أكتوبر 2023 06:34 مساءً - الأجهزة المنزلية تعتبر أحد الأعمدة الرئيسية في المنزل والتي يجب أن يتم اختيارها بعناية عند تأسيس أي منزل، فهي تسمى السلع المعمرة أي أنها تستمر في المنزل لسنوات طويلة، هذا بالإضافة إلى أن استخدام معظمها يكون بشكل يومي، لذلك يجب الحرص على اختيار أنواع جيدة يكون لها عمر افتراضي أطول ولا تحتاج للصيانة بشكل كبير حتى لا تكون تكاليفها كبيرة على صاحب المنزل.

أنواع الأجهزة المنزلية

هناك الكثير من الأجهزة المنزلية أو اجهزة كهربائية التي يتم استخدامها بشكل أساسي في أي منزل، ومن أهم هذه الأجهزة البوتاجاز وغسالة الملابس والفرن الكهربائي والمكنسة الكهربائية والخلاط الكهربائي والثلاجة والمراوح والتلفزيون والمكواة.

وهناك أيضا أنواع أخرى من الأجهزة الكهربائية الإضافية التي يمكن أن يطلق عليها أجهزة ترفيهية والتي لا يشترط أن تكون موجودة في كل بيت مثل المكيفات الهوائية وغسالة الأطباق ومجفف الملابس وآلة صنع القهوة ومحمصة الخبز وغيرها.

وفي كل الأحوال يعتبر من الضروري اختيار الأنواع الجيدة من هذه الأجهزة لضمان كفاءة الأداء ولأن هذه الأجهزة بصفة عامة سواء الأساسية أو غير الأساسية تتميز بأسعارها المرتفعة جدا.

أجهزة كهربائية شارب

تعتبر شركة شارب من أكبر الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية في العالم والتي تتميز بتاريخ طويل عبر سنوات طويلة، واستطاعت أن تبقى على القمة منذ أن قامت بتصنيع الأجهزة الكهربائية الخاصة بها، وبالرغم من ارتفاع أسعار الاجهزة المنزلية شارب مقارنة بالعديد من أنواع الأجهزة الأخرى إلا أنها تعد دائما الأفضل حيث تتميز بالمتانة وجودة المكونات التي تسمح لها بعمر افتراضي أطول من الكثير من الأنواع الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك فالشركة توفر قطع الغيار الأصلية لجميع منتجاتها من خلال فروع التوكيلات الخاصة بها والمنتشرة في كل مكان على مستوى العالم.

بالإضافة إلى شهادة الضمان التي يتم منحها على جميع الأجهزة الكهربائية التي تقوم بإنتاجها والتي تختلف من نوع إلى آخر.

تتعهد الشركة بإصلاح الأعطال التي تحدث للأجهزة الخاصة بها مجانا طوال فترة الضمان في حال كان العطل ناتج عن أسباب غير سوء الاستخدام، كما أنها توفر صيانة بعد انتهاء فترة الضمان بمقابل بسيط، كما أنها توفر قطع غيار أصلية لجميع الأجهزة.

أجهزة بلت إن وأهم مزاياها

ظهرت في السنوات الأخيرة أنواع جديدة من الأجهزة الكهربائية ذات التصميم المختلف، والتي يطلق عليها اجهزة منزلية بلت ان، وهناك العديد من الفوائد التي تجعلك تفضل استخدام هذه النوعية من الأجهزة في منزلك.

فهي تعتبر اختيار أمثل بالنسبة للمنازل ذات المساحات الضيقة خاصة في المطابخ، حيث يمكن دمجها بشكل سهل داخل خزانات المطبخ مما يوفر مساحة كبيرة.

مثلا يمكن تركيب البوتاجاز والفرن بلت ان في أماكن مختلفة من المطبخ، فيمكن تركيب الفرن في مكان مرتفع مما يوفر في المساحة.

بالإضافة إلى ذلك فإن أجهزة بلت ان تتميز بتصميماتها الأنيقة والعصرية التي تضفي على المنزل مزيد من الفخامة، كما أنها تتميز بالعديد من الخصائص المتطورة نظرا لكونها تمتلك تقنيات أعلى من الأجهزة الكهربائية العادية في طريقة تشغيلها ومستوى الأداء، فتعطي مزيد من الراحة والسهولة عند الاستخدام.

تمتلك أجهزة بلت ان مستوى أعلى من الأمان بالنسبة للأفران والبوتاجازات، حيث يتم وضعها على ارتفاعات آمنة بعيدا عن متناول الأطفال، كما تقلل من الإصابة بالحوادث والحروق عند الاستخدام.

في نهاية هذا المقال تعرفنا على بعض أنواع من الأجهزة الكهربائية التي تعتبر من أفضل الأنواع التي يمكنك شرائها في منزلك.