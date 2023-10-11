انت الان تتابع خبر تحذير من (الأمن السيبراني) العالي الخطورة بشأن تحديثات هواوي ،، انتبه للمخاطر المحتملة واكتشف كيف يُهدد هذا التحديث الجديد سلامة بياناتك وأمانك الإلكتروني! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة يستهدف كل القطاعات بخصوص عدة تحديثات أصدرتها Huawei لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

وقال المركز: إنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ثغرة (Type Confusion)، وثغرة (Use-After-Free) وإعادة استخدام الذاكرة.وأوصى المركز بتحديث أجهزة HarmonyOS، حيث أصدرت Huawei توضيحاً لهذه التحديثات.

