علامات تدل على الجلطة الدماغية

علامات تدل على الجلطة الدماغيةقد تكون اللامبالاة والارتباك والعدوانية غير المعتادة، علامات على الإصابة بالجلطة الدماغية.

ووفقا للدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا، يمكن إن تتمثل علامات الجلطة الدماغية في ضعف شديد في الأطراف من جانب واحد، والدوخة مع الغثيان والقيء، وعدم وضوح الرؤية والسمع، والصداع. وقد يصبح الوعي مشوشا، ما يجعل من الصعب على الشخص التعرف على الكلام وصياغته. ولكن توجد أيضا أعراض غير نمطية.

وتقول: "يظهر لدى الشخص غباء وإهمال وقذارة، وعدوانية غير معتادة بالنسبة له، وكذلك ارتباك في الزمان والمكان، أو على العكس من ذلك، اللامبالاة المفرطة وضعف الإرادة. وفي بعض الحالات، تكون الجلطة الدماغية مشابهة جدا لحالات التسمم. وهذا يمكن أن يضلل المحيطين به"، وفقاً لوكالة نوفوستي.

وتوصي الطبيبة للوقاية من الجلطة الدماغية بضرورة اتباع نمط حياة صحي ونظام غذائي متوازن ومتنوع والتخلي عن العادات السيئة ومراقبة مستوى ضغط الدم دائما.