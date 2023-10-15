سوني تكشف عن منصات PlayStation جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 أكتوبر 2023 04:27 مساءً - كشفت "سوني" عن منصات PlayStation 5 Slim المحدّثة التي طورتها لعشاق ألعاب الفيديو.

وتأتي منصات PlayStation 5 Slim الجديدة بنموذجين يتميزان بأنهما أصغر حجما بنسبة 30% تقريبا مقارنة بمنصات PlayStation 5 السابقة، وأقل وزنا بنسبة 24%.

ويأتي النموذج الأول مع محرك أقراص قابل للفصل، فيما يأتي النموذج الآخر رقميا بالكامل، وفي حال شراء النموذج الثاني يمكن للمستخدم لاحقا شراء محرك أقراص إضافي ستبيعه سوني بسعر 80 دولار تقريبا.

ويمكن شراء حوامل إضافية لهذه المنصات لتثبيتها بشكا عمودي، ستباع بسعر 30 دولار تقريبا، كما جهّز كلا النموذجين من منصات PlayStation 5 Slim بمنفذ USB-C مزدوج في المقدمة بدلًا من منافذ USB-C و USB-Aالتي كانت في نماذج PlayStation السابقة، وحصلت النماذج الجديدة على أقراص تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت الأمر الذي يسمح بتخزين عدد أكبر من ألعاب الفيديو الحديثة.

وتبعا للمحللين فإن إصدار منصات PlayStation 5 Slim الجديدة سيساهم في نمو مبيعات سوني من منصات الألعاب، فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية نفذت شركة الشركة العديد من الحملات الإعلانية للتعريف بأسعار وتكوينات PS5، بهدف بيع ما لا يقل عن 25 مليون وحدة تحكم في العام المالي الحالي.