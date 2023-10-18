طبيبة تحدد علامات الذبحة الصدرية

طبيبة تحدد علامات الذبحة الصدريةحددت أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتورة ديانا ديريفيانكينا، العلامات التي تشير إلى الذبحة الصدرية.

وأشارت الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن الألم والشعور بالانزعاج في منطقة الصدر هي علامات تتطلب استشارة الطبيب، لأنها تكون مؤشرا للذبحة الصدرية.

ووفقا لها، تشمل العلامات النموذجية للذبحة الصدرية، الشعور بالحرقان والألم الضاغط خلف عظم القص أو على يساره. كما يمكن أن يمتد الألم إلى الذراع الأيسر والكتف ولوح الكتف والنصف الأيسر من الرقبة. و يحدث هذا غالبا أثناء النشاط البدني (المشي والجري وصعود السلالم) ويختفي من تلقاء نفسه بعد التوقف عن ممارسة الرياضة أو تناول النتروغليسرين.

وقالت: "إن سبب الألم الموصوف هو عدم توافق حاجة القلب للأكسجين والكمية التي تصله عبر الأوعية، بسبب وجود لويحات الكوليسترول. وأحيانا يشعر الشخص بالألم في منطقة الصدر أثناء الراحة وهذه حالة غير نمطية للذبحة الصدرية".

ولفتت الطبيبة، إلى أن أنه أحيانا بالإضافة إلى الألم في الصدر قد يشعر الشخص بضيق التنفس عندما يقوم بنشاط بدني، ويستثنى في هذه الحالة المرضى الذين يعانون من داء السكري، والذين قد لا يشعرون بالألم على الإطلاق.

وأضافت: "قد يشير ضيق التنفس لأول مرة وانخفاض القدرة على تحمل التمارين إلى مشكلات في القلب. ومع ذلك، من المهم أن نفهم ما إذا كان ضيق التنفس ناجم عن النشاط البدني".