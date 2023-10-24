الضعف والحرارة وألم الحلق علامات خطيرة

الضعف والحرارة وألم الحلق علامات خطيرةهناك ثلاث علامات لا يعار لها أهمية - الضعف العام وارتفاع درجة حرارة الجسم وألم في الحلق، مع أنها قد تشير إلى وجود ورم خبيث.

ويشير الدكتور إيفان كاراسيف أخصائي طب وجراحة الأورام، إلى أنه يمكن الخلط بين نمو الورم الخبيث وأمراض البرد؛ لذلك من المهم الانتباه إلى الحالة الصحية العامة وخاصة إذا كان الشخص يشعر بضعف عام باستمرار.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشير ارتفاع درجة حرارة الجسم المستمر إلى تطور السرطان. والعلامة الثالثة هي ألم في الحلق، حيث في هذه الحالة لا تلاحظ أي فعالية للأدوية المستخدمة في علاج نزلات البرد.

وينصح الأخصائي بعدم تجاهل أعراض مثل، عدم التئام الجروح فترة طويلة والصداع الدائم والإفرازات غير المعتادة عند الذهاب إلى المرحاض، بحسب وكالة نوفوستي.

ووفقاً له، لتخفيض خطر تطور السرطان يجب الإقلاع عن التدخين وعدم شرب الكحول بانتظام، ومن الضروري ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي متوازن.