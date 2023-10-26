كيا K5 موديل 2025 الجيل الجديد تظهر بمصابيح LED غير تقليدية وتقنيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 05:30 مساءً - كشفت كيا عن الجيل الجديد من سيارة السيدان متوسطة الحجم K5 موديل 2025 في كوريا، والتي ظهرت بعددًا من التحديثات المرئية والتكنولوجية بعد 5 سنوات بالضبط من ظهورها لأول مرة.

كيا K5 موديل 2025 الجيل الجديد

ونظرًا لنجاح الجيل الحالي من K5؛ بديل أوبتيما عندما تم إطلاقه مرة أخرى في عام 2019، وهذا على الأرجح هو السبب وراء عدم اختيار مصممي كيا لإجراء تغييرات جذرية على المظهر الخارجي، حيث قاموا بتعديل المصابيح الأمامية والخلفية، مما منحهم رسومات LED أكثر حداثة تتوسع على المصدات الأمامية والخلفية المعاد تصميمها.

وحسب ما ذكره موقع carscoops، تبدو المداخل في المقدمة مشابهة لسيارة كيا EV6 GT-Line، كما أن هناك خيارات جديدة للعجلات المعدنية ولونين خارجيين جديدين Wolf Gray وMoonscape Matte Grey.

وفي الداخل، تتميز سيارة كيا K5 المحسنة بشاشة منحنية بانورامية أكثر أناقة تدمج شاشتين مقاس 12.3 بوصة وتتخلص من الأزرار المادية، ويتوافق نظام المعلومات والترفيه الجديد مع التحديثات عبر الهواء، وميزات التحكم عن بعد من الهاتف الذكي للمستخدم، ونظام التحقق من بصمات الأصابع، وخدمات بث الموسيقى التي يمكن الاستمتاع بها في نظام الصوت المتميز الاختياري المكون من 12 مكبر صوت.

وتأتي النسخة الجديدة من سيارة كيا K5 مع عناصر التحكم المعدلة لمكيف الهواء، ولوحة الشحن اللاسلكي، ومحدد أصغر بكثير لعلبة التروس الأوتوماتيكية، وأخيرًا، يمكن تخصيص المفروشات الداخلية بثلاثة خيارات ألوان جديدة تشمل الرملي والبني المريخي والأسود.

وتقتصر التغييرات الميكانيكية على إعداد التعليق المعدل لتحسين راحة القيادة بالإضافة إلى عزل الصوت بشكل أفضل.

وتشتمل خيارات مجموعة نقل الحركة للطراز ذو المواصفات الكورية على محرك MPi سعة 2.0 لتر بسحب طبيعي بقوة 158 حصانًا (118 كيلووات / 160 حصانًا)، ومحرك T-GDi سعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني بقوة 178 حصانًا (132 كيلووات / 180 حصانًا)، ومحرك 2.0- لتر LPi بقوة 144 حصانًا (107 كيلووات / 146 حصانًا)، والمحرك الهجين الأكثر كفاءة ينتج قوة مشتركة تبلغ 192 حصانًا (143 كيلووات / 195 حصانًا).

وكيا K5 متاحة للطلبات المسبقة في كوريا، بأسعار تتراوح بين 27.84-39.54 مليون ين ياباني (20.503-29.117 دولارًا) اعتمادًا على مجموعة نقل الحركة والطراز.