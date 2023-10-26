فولكس فاجن ستتوقف عن بيع سيارات الاحتراق الداخلي في النرويج بحلول 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، أنها ستتوقف عن بيع مركبات الاحتراق في النرويج في عام 2024.

فولكس فاجن توقف بيع مركبات الاحتراق في النرويج

ولن تكون طرازات فولكس فاجن الجديدة التي تعمل بالاحتراق متاحة في النرويج اعتبارًا من بداية عام 2024 حيث تتحول شركة صناعة السيارات إلى بيع أي شيء سوى السيارات الكهربائية في السوق المحلية.

وحسب ما ذكره موقع carscoops، يتم استيراد طرازات فولكس فاجن المباعة في النرويج بواسطة Møller Mobility Group، وفي أوائل هذا الشهر، كشف المستورد أنه سيتوقف عن تلقي طلبات سيارات الركاب التي تعمل بالاحتراق في النرويج في ديسمبر القادم، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة ستشمل المركبات التجارية لشركة فولكس فاجن أم لا.

وشكلت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في النرويج 93% من إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة في سبتمبر، حيث استحوذت السيارات الكهربائية بالبطارية الغالبية العظمى من المبيعات.

فيما باعت شركة فولكس فاجن نفسها 102000 سيارة بالبطارية في النرويج على مدار السنوات العشر الماضية ومن الواضح أنها ترفض تقديم أي طرازات ICE للمستهلكين.