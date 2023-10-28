تحذيرٌ من عواقب الصيام المُتقطّع

تحذيرٌ من عواقب الصيام المُتقطّعحذّرت أخصائية أمراض الكلى الروسية الدكتورة ريجينا أخونيانوفا، من اتباع الصيام المُتقطّع للتخلّص من الوزن الزائد لأنه قد يؤدي إلى ركود الصفراء.

وأشارت أخونيانوفا في حديث لـ Lenta.ru إلى أن الصيام المُتقطّع يُمكن أن يؤدي إلى ركود الصفراء وتكون الحصى في كيس المرارة ومشكلات صحية أخرى.

وقالت: "عندما يأكل الإنسان مرتين في اليوم، فإنه بسبب وجود فاصل زمني كبير بين تناول وجبات الطعام، لا يعمل كيس المرارة بصورة صحيحة ولا ينقبض بشكل كامل".

ووفقاً لها، "ليس عبثا، تحديد الفاصل الزمني بين وجبات الطعام في المستشفيات والمصحات بـ3-4 ساعات، بل هو مبني على أساس علمي وفسيولوجي".

ولفتت إلى أن كتلة الطعام بعد 2-3 ساعة تخرج من المعدة إلى المعي الاثني عشري، وحينها يبدأ عمل المرارة، ويصبح الجسم جاهزا لاستقبال وجبة طعام جديدة. لذلك، فإن أربع ساعات هي فاصل زمني مُريح بين الوجبات. كما أن هذا النظام مفيد أيضاً وينصح باستخدامه في تغذية الأطفال.