تسلا ترفع سعر موديل واي في الصين بعد تحديثه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - أعلنت شركة تسلا للسيارات الكهربائية عن رفع سعر طراز "موديل واي برفورمنس" في الصين، وهو الطراز الأكثر تقدمًا من السيارة الرياضية متعددة الأغراض، بعد أن خفضته في أغسطس الماضي.

وبحسب موقع تسلا الصيني، فإن سعر "موديل واي برفورمنس" ارتفع من 349.9 ألف يوان (47.74 ألف دولار) إلى 363.9 ألف يوان (49.74 ألف دولار)، وهو نفس السعر الذي كان عليه قبل التخفيض في أغسطس.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن حدّثت تسلا بعض مزايا موديل واي في الصين في وقت سابق من هذا الشهر، من بينها تحسين نظام التحكم في درجة الحرارة والشحن اللاسلكي والمصابيح الأمامية، لزيادة جاذبية هذه السيارة في سوق السيارات الكهربائية.