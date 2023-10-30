إيلون ماسك يعدل قاعدة لتحقيق الدخل من المحتوى على إكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - أعلن إيلون ماسك، مالك منصة إكس التدوينات الصغير، أنه يجري تغييرًا طفيفًا في قواعد تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، حيت ستصبح ميزة التحقق غير مؤهلة للحصول على حصة من الإيرادات إلا بتعظيم الحافز للدقة وليس الإثارة.

وقال "ماسك"، إن أي منشورات يتم تصحيحها بواسطة ملاحظات المجتمع - ميزة التحقق المقدمة من المستخدم في إكس- ستصبح غير مؤهلة للحصول على حصة الإيرادات، مشيراً إلى أنه يقوم بهذا التغيير من أجل "تعظيم الحافز للدقة بدلاً من الإثارة".

وفي تغريدة منفصلة، ​​حذر ماسك أيضًا من أنه يجب على المساهمين في مدونات المجتمع ألا يحاولوا "تسليح" الميزة لتشويه البعض.

وقال: "تجدر الإشارة إلى أن أي محاولات لاستخدام CommunityNotes كسلاح لتشويه الأشخاص ستكون واضحة على الفور، لأن جميع التعليمات البرمجية والبيانات مفتوحة المصدر".

ويأتي هذا التطوير بعد وقت قصير من خطاب ماسك والرئيس التنفيذي للشركة ليندا ياكارينو في اجتماع شامل حيث أخبر الثنائي الموظفين عن خططهم لإطلاق خدمة توزيع الأخبار.

تشير بعض تقارير أن خدمة توزيع الأخبار، التي يمكن تسميتها XWire، تنافس المنصات الحالية مثل PR Newswire التابعة لشركة Cision لنشر أخبار الشركة والنشرات الصحفية.

يسعى "ماسك" أيضًا إلى جعل المنصة منصة موثوقة للأخبار، حيث ينظر البعض لمنصة إكس إلى حد كبير على أنه مصدر موثوق به وأحد أسرع مصادر المعلومات.

وتظهر الأخبار بسرعة على المنصة وعادةً ما يذهب الأشخاص إلى إكس للتحقق من أي تطور، ذلك على الرغم من أن وسائل التواصل ليست مصدر موثوق للأخبار.

وكان " ماسك " قد شجع في الماضي الأشخاص على ممارسة صحافة المواطن على إكس، وقال "من فضلك قم بتشجيع المزيد من صحافة المواطن، يمكنك عمل فيديو مباشر بسهولة من هاتفك، كذلك المزيد من التقارير الميدانية من المواطنين العاديين ستغير العالم”.