الحسني: المنافسة أوجدت منتجات ذات جودة في مجال الطاقة الشمسية

الحسني: المنافسة أوجدت منتجات ذات جودة في مجال الطاقة الشمسيةأكد مدير عام شركة ساما إنرجي للمشاريع والاستشارات الهندسية المهندس حسام حسين الحسني، أن الطاقة الشمسية ساهمت بشكل رئيسي باستمرار الزراعة وإنتاجها بمختلف جوانبها، من خلال توفير المياه للزراعة خلال العدوان والحصار والظروف الصعبة التي مرت بها اليمن.

وأشار الحسني على هامش مشاركة شركة ساما إنرجي للمشاريع والاستشارات الهندسية في المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة المقام حالياً في جامعة صنعاء، الى أهمية الطاقة الشمسية والاستثمار فيها كونها أصبحت رافداً ومتطلباً مهماً في مجال التنمية، حيث أسهمت بشكل رئيسي في استمرار الانتاج الزراعي خلال العدوان والحصار على اليمن من خلال توفير المياه في ظل انعدام وشحة وقود تشغيل آلآت ضخ المياه، كما أن العديد من القطاعات والمشاريع الخدمية بمختلف جوانبها أصبحت تستخدم الطاقة الشمسية ومنها الصناعة بالاشتراك مع المولدات التقليدية كجانب لتوفير الوقت والمال والوقود من خلال استخدام الطاقة البديلة.

وفيما يخص جودة منتجات الطاقة الشمسية قال الحسني إن المنافسة الشديدة بين المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال، وكذا تعاون الدولة فيما يخص التعرفة الجمركية والضرائب انعكست كل هذه العوامل إيجاباً على استيراد منتجات ذات جودة عالية، مشيراً الى الكثير من المنتجات المعروضة في المعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة عن وكالات عالمية معروفة بجودتها العالية، معبراً عن شكره للدولة وتحديداً من نظم هذا المعرض، آملاً تعاون الدولة بمختلف قطاعاتها المالية والكهرباء وغيرها في تنمية قطاع الطاقة الشمسية وتمويل المشاريع والتشجيع في هذا المجال التجار ورؤوس الأموال الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.

وتطرق الى شركة ساما إنرجي للمشاريع والاستشارات الهندسية التي تعتبر من أوائل الشركات في مجال الطاقة الشمسية، خاصة في تصميم وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والتي نفذت العديد من المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، أهمها المشروع الوطني للطاقة الشمسية حقل ساما مياه ذمار، حيث أشار الحسني الى أن شركة ساما إنرجي هي من صمم هذا المشروع الكبير وتتولى الإشراف عليه، بالإضافة الى تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع العديد من الشركات والتجار تصل الى ما يقارب 3000 مشروع ما بين إشراف وتصميم وتنفيذ.