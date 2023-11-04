كورونا يؤثّر سلبًا على صحّة الدماغ!
اكتشف علماء من جامعة "إكسترا" والكلية الملكية في لندن، أنّ القدرات المعرفية للذين زادت أعمارهم عن 50 عامًا تدهورت بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19.
وقام العلماء بإجراء هذه الدراسة عبر الإنترنت والتي شارك فيها أكثر من 3000 مستخدم، تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 90 عامًا. طُلب منهم إجراء اختبار لتقييم الوظيفة الإدراكية المعرفية في الدماغ. وأظهر تحليل النتائج أنّ معدل التدهور المعرفي تسارع بشكل ملحوظ في السنة الأولى من الإصابة. وبحسب العلماء فإن مهارات التوجه المكاني والذاكرة ومعالجة وتحليل المعلومات بدأت في التدهور أسرع بمقدار 50٪.
وافترض الباحثون أنّ السبب قد يكمن في أن كبار السن التزموا بالعزلة الذاتية لفترة طويلة، وتحركوا بشكل أقل، وتواصلوا اجتماعيًّا بشكل أقل مع الأصدقاء والعائلة، وتناولوا المزيد من المشروبات الكحولية.
وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنّ العيش في مثل هذه الظروف يعرّض كبار السن لخطر الإصابة بالخرف. وأوصى العلماء المرضى الذين بلغوا من العمر 50 عامًا فما فوق بمراقبة التغيرات التي تطرأ على صحتهم باهتمام، واستشارة الطبيب إذا شعروا أنّهم يعانون من ضعف إدراكي.
ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Тhe Lancet.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يؤثّر سلبًا على صحّة الدماغ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.