تويوتا تطلق سيارة كراون الجديدة كليًا في اليابان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 نوفمبر 2023 06:31 مساءً - كشفت شركة تويوتا اليابانية للسيارات، النقاب عن طراز كراون سيدان الجديد كليًا في اليابان، بمناسبة الجيل السادس عشر من هذه السيارة المميزة.

وحسب ما ذكره الموقع الرسمي لعلامة تويوتا، من المقرر أن يتم الإطلاق في 13 نوفمبر الجاري، ويتم قبول الطلبات الخاصة بحجز السيارة بالفعل.

وتتمتع كراون بتاريخ طويل يعود إلى منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، مع 15 جيلًا سابقًا وأنماط هيكلية مختلفة، علاوة على ذلك، طرحت تويوتا العام الماضي أربعة سيارات جديدة من طراز كراون، وأول طراز تم إطلاقه هو كروس أوفر، وهي مركبة تجمع بين سيارة السيدان وسيارة الدفع الرباعي.

ومن حيث التصميم، تتميز تويوتا كراون سيدان الجديدة بتصميم مميز مع شبكة شبه منحرفة كبيرة في الأمام ومصابيح خلفية مستقيمة في الخلف، يؤكد التصميم الداخلي على هندسة جديدة للشركة، حيث تم دمج إضاءة LED مع تبديل الألوان بـ 64 درجة في المقصورة.

وركزت تويوتا على الطاقة الهيدروجينية، حيث تقدم سيارة كراون سيدان نسخة FCEV وهي مركبة كهربائية تعمل بخلايا الوقود، ولا تنتج أي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى ذلك يأتي هذا الإصدار مصحوبًا بنسخة HEV ركبة كهربائية هجينة.

وتم تجهيز طراز FCEV بثلاثة خزانات هيدروجين عالية الضغط وخلايا وقود، مما يوفر نطاقًا يبلغ نحو 820 كيلومترًا لكل إعادة تعبئة بالهيدروجين لمدة ثلاث دقائق.

كما تتميز سيارة كراون سيدان 2024 لأول مرة بمحرك هجين تم تطويره حديثًا سعة 2.5 لتر، ويجمع هذا النظام بين محرك ومحركين مع تروس متدرجة.

وتضمن قاعدة عجلات السيارة التي يبلغ طولها 3000 ملم مساحة واسعة للأرجل الخلفية، مما يجعل سيارة كراون سيدان 2024 تشبه سيارة سينشري وشقيقتها الجديدة من سيارات الدفع الرباعي من حيث الفخامة، علاوة على ذلك، فهي تتميز بنظام دفع خلفي ونظام تعليق متكيف، مما يعمل على تحسين الإعدادات من أجل قيادة مريحة.