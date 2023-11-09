حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للجودة بجامعة صنعاء

حلقة نقاشية بمناسبة اليوم العالمي للجودة بجامعة صنعاءأقام مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة اليوم بصنعاء حلقة نقاشية بمناسية اليوم العالمي للجودة، شارك فيها نخبة من الاكاديميين والمختصين.

وقال رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة الدكتور أحمد الهبوب إن الحلقة النقاشية تطرقت الى عدد من المواضيع المهمة فيما يخص الجودة وتجويد التعليم الجامعي والعالي.

وأوضح الهبوب أن مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة وبمناسبة اليوم العالمي للجودة أعلن اليوم عن جائزة التميز في ضمان الجودة لتصنيف الجامعات، وأن نتائجها ستعلن بعد إعداد المعايير وتحكيمها لمعايير التصنيف الوطني للجامعات، متمنياً أن تلتزم الجامعات بتأسيس نظام جودة فعالة تؤهلها لنيل المراتب العليا وفقاً لمعايير التصنيف عبر تقارير سنوية.

من جهتها أشارت عميد مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة صنعاء الدكتورة هدى علي العماد، الى أهمية الحلقة النقاشية من حيث تبادل الآراء حول مختلف المواضيع المتعلق بالجودة.

وقالت "أوضحنا المعايير الثمانية الاساسية تبنتها جامعة صنعاء، التي قدمناها خلال خمس سنوات لتأخذ بذلك الصدارة وهذا يعتبر إنجاز في ظل الظروف الصعبة نتيجة العدوان والحصار، وما زلنا نسعى الى المزيد من الجهود حتى نصل الى تميز ينافس عالمياً".