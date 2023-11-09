ثلاثة أعراض مقلقة لتخثر الدم

ثلاثة أعراض مقلقة لتخثر الدميمكن أن يشير الألم في أسفل الساق والتورم والازرقاق إلى وجود تجلط في الأوردة العميقة، الذي يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

ويقول الدكتور أليكسي خوخريف أخصائي أمراض الباطنية والطب العام: "إذا بدأت الساق تتضخم في الحجم بشكل واضح، يرافقه الألم ويلاحظ ازرقاقها، يجب أولاً وقبل كل شيء، بالطبع، التفكير في تجلط الأوردة العميقة. وكقاعدة عامة، تلاحظ هذه العلامات على ساق واحدة فقط. وإذا وصلت جلطة الدم من الطرف السفلي إلى الرئتين، يمكن أن تسبب الموت في ثانية واحدة فقط"، وفقاً لروسيا اليوم.

ويوصي الطبيب بضرورة استشارة الطبيب فورا عند ملاحظة هذه الأعراض. لأن تشخيص السبب يمكن فقط باستخدام الموجات فوق الصوتية للأوردة العميقة في الأطراف السفلى.

ويقول: "يمكن أن يحدث تجلط الدم لدى شخص ظل في المستشفى فترة طويلة ولم يتحرك. أو لدى مريض طريح الفراش لا يستطيع النهوض. كما يمكن أن تؤدي الرحلة الجوية الطويلة أيضا إلى تجلط الدم".