الامتناع عن تناول السكر والحلويات "خطر مميت"!أكدت طبيبة وخبيرة تغذية روسية، أن استبعاد الحلويات والسكر تماماً من النظام الغذائي يضر بالصحة، ويؤدي للوفاة.

وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا، طبقاً لـ«روسيا اليوم»: «السكر يزود الجسم بالمغذيات، وعند التخلي تماماً عنه لا يموت الإنسان مباشرة، بل أولاً سيستهلك مخزون السكر بالكبد والعضلات ثم بالدهون والبروتينات».

وأشارت الخبيرة، إلى أنه على الرغم من أهمية السكر، يجب الانتباه وعدم الإفراط في استهلاكه. أي يجب تناول الحلويات والأطعمة الأخرى ذات مؤشر نسبة السكر في الدم (المؤشر الجلايسيمي GLYCEMIC INDEX)‏ المرتفع باعتدال. كما يجب ممارسة أي نوع من الرياضة المنشطة بانتظام من أجل حرق السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم في الوقت المناسب.

وأضافت: "لا يمكننا البقاء على قيد الحياة فترة طويلة من دون هذا العنصر. لأن السكر يحسن استيعاب المعلومات ويزود الجسم بالمواد المغذية. والأهم من هذا يعمل دماغ الإنسان بصورة جيدة مثل الساعة بفضل الغلوكوز الذي يدخل إلى الجسم".