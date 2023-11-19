عليك بهذا الطعام اللذيذ.. فهو يحميك من أمراض القلب

عليك بهذا الطعام اللذيذ.. فهو يحميك من أمراض القلبأفاد مجموعة من الأطباء بأن تناول حصتين صغيرتين من الزبادي أو منتجات الألبان المخمرة يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي. حيث تخفض هذه المنتجات مستوى الكوليسترول فتمنع تطور مقاومة الإنسولين ومتلازمة التمثيل الغذائي، وفق «روسيا اليوم».

وكشف الأطباء أن دراسات علمية عديدة أشارت الى أن منتجات الألبان المخمرة تحتوي على كمية كبيرة من حمض اللينوليثيك المقترن؛ الذي له تأثير مضاد لالتهابات الأوعية الدموية للقلب. فمثلا تتعرض الأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، لصدمات والتهابات مستمرة، وان الاستهلاك المنتظم لمنتجات الألبان المخمرة يمكن أن يمنع بالفعل حدوث مشكلات في القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والجلطة الدماغية.

وأكد الأطباء أن «هذه المنتجات ليست أدوية، ولكن الأشخاص الذين يتناولونها نادرا ما يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وعواقبه. أما التأثير الإيجابي الآخر لهذه المنتجات فهو أنها تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، على الرغم من أنها تحتوي على نسبة معينة من الدهون؛ حيث اتضح أنها قادرة على تخفيض مستوى الكوليسترول الضار بنسبة 10في المئة. ويرجع هذا إلى تأثيرها المضاد للالتهابات، الذي بدوره يؤثر في عملية أكسدة الدهون في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل هذه المنتجات على تحسين البكتيريا المعوية، التي بدورها تؤثر في مستوى الدهون الثلاثية في الدم».

وأضاف الأطباء أن منتجات الألبان المخمرة تقي من متلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري، لأنها تقلل من خطر زيادة الوزن والسمنة التي تعتبر سببا رئيسيا لتطور داء السكري؛ فمن خلال تقليل خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، نقلل من خطر الإصابة بداء السكري.