انت الأن تتابع خبر أفضل موبايل فئة متوسطة 2023.. سامسونج a24 بمواصفات خيالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحث عن أفضل موبايل فئة متوسطة 2023، لاتجد أفضل من هاتف سامسونج a24، الذي جاء بمواصفات مميزة مع معالج قوي وكاميرا ثلاثية، بجانب الكاميرا السيلفي لتسجيل اللحظات السعيدة بجانب عدد من المميزات الأخرى التي تلبي احتياجات عشاق الهواتف الذكية من الطبقة المتوسطة، حيث جاء لينافس بقوة في السوق .

أفضل موبايل فئة متوسطة 2023

وفي السطور التالية يستعرض محتوى بلس مواصفات وسعر هاتف سامسونج a24، كونه أفضل موبايل فئة متوسطة 2023، والآن نستعد لاكتشاف تفاصيل الاتف الذكي سويا.

مواصفات سامسونج a24

يعتبر ضمن أفضل موبايل فئة متوسطة 2023

وأيضا جاء الهاتف مع كاميرا ثلاثية مميزة بدقة 50 و 5 و 2 ميجابكسل، وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS وإمكانية تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD.

ولعشاق السيلفي وتسجيل اللحظات السعيدة يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لعشاق السيلفي .

وأيضا يأتي الهاتف مع شاشة مميزة كبيرة بحجم 6.5 بوصة. من نوع Super AMOLED، الشاشة تأتي بدقة +FHD وتدعم درجة سطوع تصل حتى 1000 شمعة

كما يتوافر في الهاتف معالج ممتاز Mediatek Helio G99 ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر.

كما يأتي الهاتف مع بطارية مميزة كبيرة بحجم (5000 مللي أمبير) وتدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 25 واط..

ويدعم الهاتف تركيب شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة ميموري كارد.

ومن المميز يأتي الهاتف الاقتصادي مع عدة ألوان من الأسود، والأخضر، والفضي، والبني.

ويتوافر بالهاتف وسائل الآمان والسلامة أبرزها مستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز.

[أفضل موبايل فئة متوسطة 2023]

أفضل موبايل فئة متوسطة 2023

سعر هاتف سامسونج a24

يأتي هاتف سامسونج a24 في مصر بحوالي 7000جنيه مصري، حيث يأتي كونه أفضل موبايل فئة متوسطة 2023

حيث يأتي هاتف سامسونج a24 عالميا بحوالي 230 دولار أمريكي.

وأيضا يأتي هاتف سامسونج a24 في السعودية بحوالي 862.5 ريال سعودي.

أفضل موبايل فئة متوسطة 2023