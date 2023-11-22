انت الأن تتابع خبر مواصفات هاتف أوبو Oppo A96.. اشتريه بخصومات هائلة في البلاك فرايدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد سوق الهواتف الذكية في نفس الموعد من كل عام خصومات هائلة، وذلك بمناسبة “البلاك فرايدي، ويأتي هاتف أوبو Oppo A96 بخصم هائل قد يصل إلى 23%، مما يمنح الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن الخصومات المقدمة على الهواتف الذكية، الحصول الهاتف الذي يرغبون فيه بسعر رائع، وهذا من خلال موسم التخفيضات العالمي الذي ينظره الكثيرون حول العالم في نفس الميعاد من كل عام.ر

بأتي الإصدار العالمي من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بجانب ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، بالإضافة لدعم تقنية الجيل الرابع 4G، كما أن الهاتف يتوافر باللون الأزرق وبسعر 9699 جنيهًا مصريًا، بدلًا عن 12666 جنيهًا مصريًا.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A96

يعمل الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD وقد يبلغ قياسها 6.62 بوصة، كما أنها تتميز بجودة عرض FHD، كما تبلغ دقتها 2412x 1080 بكسل، وهي تدعمخ معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، كما أن الهاتف يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان، كما أن الهاتف يعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680 5G المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، وهو مقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، هذا بجانب احتواء الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، التي يمكنها أن تسمح بتوسيع مساحة التخزين لتصل إلى 1 تيرابايت، عن طريق استخدام بطاقة الذاكرة الخارجية micriSD.