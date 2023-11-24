انت الأن تتابع خبر سعر Xiaomi redmi 13c.. اقتصادي بمواصفات خيالية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما تبحث عن التميز والأناقة وسعر اقتصادي فتش وراء Xiaomi redmi 13c، الذي جاء لينافس في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة ليغازل محدودي الدخل والشباب وطلاب المداس والجامعات، مع كاميرا ثلاثية وبطارية تدوم طول اليوم.

Xiaomi redmi 13c

وفي السطور التالية يستعرض محتوى بلس سعر ومواصفات هاتف Xiaomi redmi 13c، والآن نستعد لاكتشاف تفاصيل الهاتف الذكي المميز من شاومي.

[Xiaomi redmi 13c]

Xiaomi redmi 13c

مواصفات Xiaomi redmi 13c

يأتي الهاتف مع شاشة كبيرة الحجم بحجم 6.74 بوصة.

وأيضا يأتي الهاتف مع معالج MediaTek Helio G85 ثماني النواة بتردد 2.0 و 1.8 جيجاهرتز.

كما يأتي الهاتف مع كاميرا ثلاثية مميزة بدقة 50 و 2 و 0.3 ميجابكسل، الكاميرا تدعم عدد من المميزات ووضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHDوأيضا مع مميزات التركيز التلقائي اوتو فوكس (AF)، ووضع عزل الخلفية، ووضع التصوير الليلي، ووضع التصوير الإحترافي، وتحسين التصوير بالذكاء الإصطناعي، وكشف الوجوه والابتسامات

وتقنية HDR، وبانوراما، وإعدادات ISO، والتركيز باللمس، والعنونة الجغرافية.

كما يأتي الهاتف مع بطارية ضخمة بسعة بطارية كبيرة (5000 مللي أمبير) تدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 18 واط

مستشعر البصمة: الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز

ويأتي الهاتف مع عدة خيارات من الألوان الأزرق والأسود والأبيض اولأخضر

[Xiaomi redmi 13c]

Xiaomi redmi 13c

سعر Xiaomi redmi 13c

يأتي سعر Xiaomi redmi 13c في مصر بحوالي 4200 جنيه مصري

كما يأتي سعر X iaomi redmi 13c عالميا بحوالي 130 دولار أمريكي

وأيضا يأتي سعر Xiaomi redmi 13c في السعودية بحوالي 487.5 ريال سعودي

كما يأتي سعر Xiaomi redmi 13c في الأمارات بحوالي 477.1 درهم أمارتي.

