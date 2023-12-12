تزرع في اليمن.. 8 فوائد صحية لبذور هذه النبتة .. تعرف عليها

تزرع في اليمن.. 8 فوائد صحية لبذور هذه النبتة .. تعرف عليهاتحتوي بذور البطيخ على ألياف ودهون أحادية ومتعددة غير مشبعة وبروتينات، إضافة للحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والكالسيوم.

ووفق موقع WIO News، فإن تناول بذور البطيخ، أو ما يعرف باسم لب البطيخ، يمنح الجسم 8 فوائد صحية لا تتوقعها، هي كالتالي:

1. تعزيز المناعة

تعتبر بذور البطيخ مصدراً جيداً للزنك الذي يساعد في بناء جهاز المناعة في الجسم. إذ يساعد الزنك في إنتاج وتنشيط الخلايا المناعية التي تبني دفاعات الجسم ضد الالتهابات والأمراض.

2. دهون صحية

تحتوي بذور البطيخ على دهون صحية مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة. حيث تعمل الدهون الصحية على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

3. تنظيم السكر في الدم

يساعد تناول لب البطيخ أيضاً في زيادة حساسية الأنسولين، التي بدورها تتحكم بمستويات السكر في الدم في الجسم. وتحتوي بذور البطيخ على المغنيسيوم الذي يساعد في استقلاب الكربوهيدرات التي تؤثر على مستويات السكر في الدم.

4. تحسين عملية الهضم

يتم تعزيز صحة الجهاز الهضمي في الجسم عن طريق الألياف والدهون غير المشبعة الموجودة في بذور البطيخ وتحسن حركات الأمعاء المنتظمة.

5. تعزيز صحة الشعر

تمتلئ بذور البطيخ بالبروتينات والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس التي تعمل على تحسين حالة الشعر. وتساعد هذه البذور في نمو الشعر وتقوية جذوره.

6. تحسين صحة البشرة

يمكن أن تكون بذور البطيخ المحمصة وجبة خفيفة صحية لتحسين نسيج الجلد، الذي يساعد على ترطيب البشرة، ويقلل من ظهور حب الشباب، ويؤخر ظهور العلامات المبكرة للشيخوخة.

7. تقوية العظام

تعتبر بذور البطيخ مصدراً جيداً للكالسيوم المهم لعظام قوية وصحية، ما يساعد في الحفاظ على صحة العضلات ويحسن انتقال الأعصاب.

8. المحافظة على صحة القلب

توفر بذور البطيخ كلاً من الأحماض الدهنية الأحادية وغير المشبعة ما يساعد في الحفاظ على صحة القلب. ويساعد المغنيسيوم، المتوفر بكثرة في هذه البذور، في الحفاظ على وظيفة القلب الجيدة وضغط الدم الصحي.

الجدير بالذكر أن زراعة البطيخ لا تزال تشهد نموًّا مزدهرًا في العديد من مناطق اليمن يتصدرها القرى الريفية الواقعة شمالي محافظة لحج ، حيث توسعت رقعة المساحة المزروعة بالبطيخ خلال السنوات الماضية، نظرًا للعائد الجيد الذي يتناسب مع الجهد المبذول في زراعته والعناية به طيلة شهرين ونصف، وهي المدة التي يستغرقها البطيخ إلى حين حصاده، وفق تأكيد مصادر زراعية يمنية