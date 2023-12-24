تكامل المعرفة العلمية والتطوير الذهني

بتكامل المعرفة العلميَّة والتطوير الذهني وصولًا إلى تنمية المهارات وصقلها، عمل برنامج الماجستير في القيادة والإدارة الَّذي اختتمته الأكاديميَّة السُّلطانيَّة للإدارة على إعداد كوادر وطنيَّة شابَّة وواعدة تكُونُ مُمكَّنة علميًّا وعمليًّا ولدَيْها القدرة على التجدُّد المعرفي المواكِب مع الاقتصاد الرَّقمي المبني على الابتكار.

وهذا البرنامج الَّذي يستهدف رؤساء الأقسام، ومَن في حكمهم بوحدات الجهاز الإداري للدولة، يعتمد البرنامج في تصميمه على تطبيقات عمليَّة واقعيَّة تُناظر المشروعات التنمويَّة الَّتي تستهدفها الدَّولة أتاح للمشاركين الاطِّلاع على التجارب الدوليَّة، واكتشاف المنظور العالَمي في مجالات متعدِّدة، مِنْ بَيْنِها القيادة والإدارة والابتكار والاستراتيجيَّات وتحليل السِّياسات العامَّة والحكومة الرشيقة، وتطرقت جلساته إلى تبنِّي التقنيَّات الذكيَّة لتحقيقِ النُّمو الحضري والتقدُّم الاقتصادي، مع التركيز على الجهود المتكاتفة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ، والتقدُّم التكنولوجي، والمبادرات المبتكرة في تشكيل المسار الاقتصادي نَحْوَ تحقيق المرونة والنُّمو المستدام.

وجاءت المشاريع الجماعيَّة الَّتي عمل عَلَيْها المشاركون البرنامج لتعبِّرَ عن متطلبات المرحلة من خلال التحوُّل الرَّقمي، وإيجاد أفكار مبتكرة بما يتناسب مع متطلَّبات الاقتصاد الجديد، حيث تنوَّعت المشاريع لِتشملَ مختلف القِطاعات في سلطنة عُمان. المحرر

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