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أحمد جودة - القاهرة -

وجه محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمعة، في المملكة العربية السعودية.

اتحاد الكرة يوجه رسالة خاصة للاعبي الأهلي قبل مواجهة اتحاد العاصمة

وأكد بركات في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، إن أفضلية الأهلي قبل المباراة لا تعني عدم احترام المنافس بل يجب التركيز لأن مواجهات الفرق العربية دائمًا تتسم بالحماس.

وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تحدث بواقعية وهدوء في المؤتمر الصحفي بجانب تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق التي أبدى احترامه للمنافس.

وأوضح أن الأهلي يجب أن يعطي الفريق الجزائري الاحترام ويركز في المواجهة بكل تفاصيلها من أجل حسم الفوز باللقب.