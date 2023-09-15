نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ضد انتر ميلان في الكالتشيو.. الموعد القنوات التشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام يوم غدًا السبت موقعة نارية تلك التي تجمع بين انتر ميلان وميلان لحساب لقاءات الجولة الرابعة من الكالتشيو للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان يوم السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ على الملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية AD SPORTS PREMIUM 1 بنقل أحداث المباراة.

التشكيل المتوقع لديربي الغضب

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة ميلان

حراسة المرمى: بان سومير.

الدفاع: ماتيو دراميان وستيفان دي فري وباستوني.

الوسط: دومفريس وباريلا وهاكن ومخيتريان وديماركو.

الهجوم: ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز.

تشكيل ميلان المتوقع لمواجهة إنتر ميلان